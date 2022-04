Se estima 400 mil viajeros ingresando al Terminal de Tunja en Semana Santa

El gerente de la Unión Temporal de la Terminal Juana Velazco de Gallo de Tunja, Oscar Javier cuadros indicó que han ingresado alrededor de 40 mil pasajeros en este inicio de Semana Santa y se estima que al menos 400 mil lleguen al departamento.

“Esto días de temporada alta de Semana Santa han sido dedicados a recibir a los usuarios, un gran porcentaje de los pasajeros que se movilizan hacia la Tunja es por viajeros que entran a la terminal, se ha tenido una salida de usuarios regular con un promedio de 1.100 despachos en los días que llevamos, esperamos el pico del sábado y domingo terminando ya la semana Santa, y hemos sabido que el pasado fin de semana salieron cerca de 30.000 pasajeros”, expresó Oscar Cuadros.

El gerente Oscar Javier Cuadros agregó que las empresas transportadoras cuentan con un plan de contingencia para la comercialización de tiquetes extras de requerirse al finalizar la Semana Santa en la ciudad de Tunja, donde se tendrá un funcionamiento de atención de 24 horas.

“Seguramente no vamos a llegar al 100% como funcionó la terminal de transportes en el 2019 pero vamos a estar muy cerca de poder lograrlo y se recomienda abordar los vehículos dentro de la terminal de transportes no al exterior, porque no se cuentan con las condiciones de seguridad y garantías”, manifestó el gerente.