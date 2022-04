Con una velatón esperan el pronto regreso del ingeniero desaparecido

Familiares y amigos de Andrés Camilo Peláez Yépez, ingeniero forestal que desapareció en San Andrés de Cuerquia el pasado 3 de abril y del que aún se desconoce su paradero, se reunieron en la Universidad Nacional sede Medellín donde hicieron una velatón para pedir por el pronto regreso de este muchacho.

“Como para aumentar la esperanza entre todos los familiares, colegas y las personas que están interesadas en el bienestar de Andrés Camilo para mandarle muy buena energía a él y a las personas que están haciendo actividades para encontrarlo”, dijo Luisa Fernanda Poso, amiga del ingeniero.

También pretenden hacer una colecta, dinero que será utilizado para diferentes actividades encaminadas a apoyar las labores de búsqueda, por ejemplo, para pancartas que ubicaran en diferentes partes del norte de Antioquia, subregión donde desapareció, esto con apoyo de EPM, ya que trabaja para una empresa contratista de la compañía..

“Vamos a instalar unos pendones en la vía principal que va hasta Ituango, es decir cubre San Andrés de Cuerquia, los llanos de Cuivá, algunos en San José de la Montaña, Copacabana y el centro de Medellín. Los pendones tendrán su información con la desaparición para que las personas estén atentas”, agregó Luisa.

Explicó además, que están muy extrañados con esta situación ya que calificó a Andrés como una persona muy responsable y apasionado con su trabajo y por ello no entiende qué le puedo haber ocurrido.

Mientras estas actividades de los amigos se adelantan, las autoridades siguen trabajando en la búsqueda del ingeniero forestal, pero aún no hay rastro de él.

“El grupo GAULA está realizando las investigaciones del caso, no hay mayor información frente a la desaparición de este señor. Realizaron un tema de cámaras alrededor del parque, al parecer, no hay cámaras en el sector donde él se encontraba. Las primeras indicaciones dan cuenta de que si lo vieron con dos amigos, pero sin embargo no hay elementos todavía que indique hacia qué sector el señor cogió”, dijo el coronel Iván Orlando Dussán Subcomandante Policía Antioquia.

El oficial también aseguró que en el área urbana de San Andrés de Cuerquia no tiene reporte de presencia de integrantes de grupos ilegales, pero sí en zonas rurales, por ello aún es un misterio lo que pasó con el ingeniero.