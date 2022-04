Barbero inicia cruzada para salvar bigotes de los hombres en Santa Marta

Oscar Pacheco Acosta notó que a su barbería llegaban los hombres a cortarse su bigote, inclusive, aquellos que por muchos años les hacían mantenimiento.

De la noche a la mañana se inició una especie de cascada o exterminio por quitárselos, lo que le ha llamado la atención y guardando la reserva de los informantes, ¿les preguntó el porqué de esa decisión?

Todos fueron amenazados por sus novias o esposas, "te quitas el bigote o se acaban los besos. Esos pelos me puyan, son antihigiénicos, no me gusta verte con bigote, te ves muy maduro, tu cara no me gusta", son algunos de los argumentos usados para hacer la petición.

Oscar Eduardo creció al sur de Santa Marta en el barrio María Eugenia viendo crecer los bigotes en los hombres de su generación familiar, tíos, hermanos, parientes, todos portadores ilustres y orgullosos de sus bigotes.

Cuando se hizo Barbero, mantuvo esos cuidados y religiosamente un tiempo especial para su mantenimiento. Por eso siendo un lector de los bigotes, encendió las alarmas al notar que sistemáticamente de un tiempo para acá hay una campaña para exterminarlos lo que le ha provocado la iniciativa de iniciar una cruzada por hacer vales el derecho a seguir portándolo como señal varonil.

Aquí a mi barbería vienen hombres acompañados de sus novias o esposas y yo soy testigo de la forma como ellas les piden que aprovechen estar aquí con el barbero para quitarse el Mostacho: Muchos no lo quieren hacer, pero la presión es permanente, podría decir que muchos son intimidados en que, si no se lo quitan, no los besan, en fin".

El barbero cree que el haber guardado silencio por mucho tiempo ha perjudicado la defensa del Mostacho.

"Creo que debimos los hombres habernos pronunciado hace mucho rato sobre este exterminio. Nosotros aceptamos a las mujeres, así como ellas son, algunas con pelo largo, otras con pelo corto, otras velludas, etc.; se imagina si los hombres hubiéramos condicionado su condición de mujer para aceptarlas, a cambio de la renuncia de una de sus características físicas, seguramente eso sería calificado de una manera de discriminaciones bigote nació con los hombres y debe permanecer, perseguirlo, exterminarlo, condicionarlo, también es discriminación y no debe continuar en esta ciudad. Los bigotes deben regresar al lugar que les corresponde", contó.

El barbero Oscar Eduardo espera que muchos colegas se vinculen a esta iniciativa de proteger los bigotes para acabar con la deforestación en los hombres como un símbolo varonil que convoca a una tradición de familia que en muchos casos los identifica como ocurre en esta parte de la patria donde los Hernández, los Pimienta, los Morales, los Gutiérrez, Los Blanco, se distinguían por ser hombres con bigote en el barrio.