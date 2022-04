Por obras en la Clínica León XIII, la capacidad de atención bajará al 45%

La Clínica León XIII de Medellín informó que durante tres meses adelantará trabajos de remodelación de la sala de urgencias, por lo que la capacidad de atención disminuirá hasta el 45%, por ello recomienda a los pacientes acudir a otro centro de salud en caso de ser necesario y que sólo enfocará su atención a personas que requieran triage 1 y 2, es decir de mayor complejidad.

Jorge Otero, coordinador de urgencias señaló que la clínica pasará de manera temporal de tener 118 camas en urgencias a 45. Por lo que también solicita a la ciudadanía evitar llevar personal psiquiátrico mientras no tengan la capacidad, ya que no es su función y además, se quedan mucho tiempo ocupando espacios que otras personas lo requieran.

“Vamos a tratar para que no nos lleguen muchos pacientes que no requieran nuestra complejidad, y muy especialmente que no nos lleguen pacientes psiquiátricos porque nosotros no somos un hospital psiquiátrico y tampoco estamos habilitados para atenderlos”, agregó el doctor Otero.

También informaron que a partir del día sábado 9 de abril el ingreso al servicio, tanto para adultos como para niños, será por las urgencias pediátricas ubicadas en la carrera 51D # 69-23, piso 1, bloque 3, sede Clínica León XIII.

Desde la IPS universitaria detallaron que con los trabajos de remodelación buscan ofrecer sus servicios con calidad para los pacientes y profesionales con espacios más óptimos y tecnología de punta.