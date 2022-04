Desgarrador relato del padre de bebé hallado muerto en Buritaca

Edwin Guerrero en medio de un desgarrador relato manifestó para Caracol Radio como se enteró del paradero de su hijo, asimismo, aseguró que hace desde hace tiempo no sabía del pequeño porque su excompañera sentimental, hoy desaparecida, no le permitía las visitas.

El padre del menor menciona que el realizó la denuncia ante la Policía el martes 5 de abril porque Yeni Alexandra Higuera Casallas no lo dejaba ver a su hijo, pero fue al día siguiente cuando recibió la llamada de las autoridades.

Le puede interesar:

Hallan cuerpo sin vida de un bebé en playas de Buritaca

“El miércoles me llama la Policía en Santa Marta diciendo que encontraron a mi hijo. Dijeron que habían encontrado a un niño de dos años en las playas de Buritaca y también una cédula que era correspondiente a la madre de mi hijo, pero que a ella no la habían encontrado”, contó el padre del menor.

Entre lágrimas añade “yo no se qué hacer, mi vida se acabó en ese instante”.

Desde el 7 de abril Edwin permanece en la ciudad realizando los procesos de identificación y manifiesta que aún no le ha podido dar cristiana sepultura a su hijo, pues, las autoridades solicitaron una prueba sanguínea para corroborar su paternidad.

Le puede interesar:

Con disparos a su vehículo, amenazan a conductor de taxi en Santa Marta

Por su parte, el paradero de su madre, Yeni Higuera, aún es un misterio para las autoridades y familiares, mientras que líderes del sector aseguran que la mujer fue captada en cámaras de seguridad.

“Personas dicen que la vieron caminando cerca al sector y que llevaba los pies raspados, yo quiero que ella aparezca y me diga lo que pasó. No creo que ella fuera mala mamá, ella lo quería y quiero que me diga que todo fue un accidente”, detalló Edwin.