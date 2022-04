Denuncian presunto abuso sexual de menor de 5 años en colegio de Armenia

El presunto hecho se registró en la institución educativa Ciudadela de Occidente de la ciudad donde al parecer en el baño el menor de edad fue víctima del abuso por otro estudiante de mayor grado escolar.

La madre del menor esta consternada por la situación la cual ya denunció ante la Fiscalía de infancia y Adolescencia con el fin de que este tipo de hechos no vuelvan a presentarse. Señaló que no ha contado con el apoyo por parte de las directivas del colegio puesto que no han permitido ver cámaras de seguridad y esclarecer el caso, así que estableció denuncias también en ICBF y Secretaría de educación.

Al respecto la secretaria de Educación, Julieta Gómez de Cortés, informó que conocen del caso puesto que fue dado a conocer por la propia madre del menor, es así como en articulación con el ICBF plantean el acompañamiento respectivo. Aseguró que las directivas del colegio han hecho lo pertinente en cuanto a establecer los protocolos respectivos frente a este tipo de denuncias.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Quindío, Adriana Echeverry, si bien no se refirió puntualmente al caso evidenció la ruta para la atención especializada sobre las denuncias de violencia sexual en el entorno escolar.

Afirmó que las instituciones educativas deben brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados, informar de la situación a la policía de infancia y adolescencia, realizar seguimiento por parte del comité escolar de convivencia y de la autoridad que asuma el conocimiento. Luego desde la entidad establecen la verificación de derechos de los menores.

Le puede interesar:50% denuncias en comisarías de familia por delitos sexuales contra menores

Caracol Radio consultó a la rectora del colegio involucrado en esta denuncia, pero sostuvo que no iba a pronunciarse al respecto.