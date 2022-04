Amenaza de paro en el Catatumbo por erradicación de cultivos ilícitos

En medio de una tensión se vive en la región del Catatumbo por el anuncio de organizaciones dedicadas al cultivo de hoja de coca de adelantar un paro campesino.

Alirio Pallares, vocero de Asuncat dijo a Caracol Radio que "desde hace 21 días el ejército llegó a la zona y las comunidades se han quedado en tres veredas de la zona rural de Tibú, en sectores como J10, Oru y la vereda Guachimán, allí hay asentamientos humanitarios donde estamos enviando un mensaje de diálogo al Gobierno Nacional para mirar la inversión que requiere la zona".

Explico el líder social que "la gente acá raspa y vive de la coca porque no hay otro sustento, no hay el apoyo gubernamental para sacar adelante el tejido social, las inversiones reales, necesarias no han llegado a la zona y la represión no es la salida para poder superar el abandono que por años ha tenido el Catatumbo".

Precisó que "inicialmente haremos una asamblea informativa y esperamos que una comisión dialogue con el gobernador y el alcalde de Tibú para lograr un acercamiento productivo, de lo contrario las manifestaciones se sostendrán por nuestra reclamación social en los diferentes municipios".

Indicó finalmente que dependiendo de la evolución del diálogo entre las partes se procederá a tomar decisiones sobre el futuro de este paro convocado por Asunat.