Capturan al compositor Alberto ‘Tico’ Mercado por agresión a su exnovia

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Valledupar, dio con la captura por orden judicial de Alberto Antonio ‘Tico’ Mercado Suárez, señalado de presuntamente haber golpeado a su exnovia en hecho registrado el pasado 14 de octubre de 2021 en esta ciudad.

Mercado Suárez habría agredido verbal, psicológica y físicamente a su exnovia Fernanda Margarita Ariza Valencia, de 26 años, a la cual le dio dos golpizas por celos, al tiempo que la tomó por el cuello.

“Alberto estuvo con nosotros, pues más allá de la amenaza la relación no acabó en malos términos. Las cosas se complicaron cerca de la medianoche, ya la reunión había terminado. Alberto, quien ya se había ido de mi casa, vuelve con el pretexto de que había olvidado su billetera. En el momento me hace reclamos por un mensaje que alcanzó a mirar en mi teléfono; le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo”, contó Ariza.

Una vez capturado ‘Tico’ Mercado, fue conducido a las instalaciones de la Fiscalía para su reseña y sería judicializado por el delito de tentativa de feminicidio agravado, cuya pena parte de más de 40 años de prisión y se extiende hasta los 50, y será presentado ante un juez de control de garantías.

“Por fortuna logré soltarme, llamé a la Policía, pero fue peor. Desató su ira y me propinó golpes en el cuerpo y la cara que me dejaron con el tabique fisurado, un diente torcido, y a día de hoy me duele para respirar”, contó en su momento la mujer víctima de agresión.