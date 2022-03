"El Cortissoz fue el lunar durante el Carnaval": concejal Fernandez

El concejal Richard Fernández denunció pésimas condiciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz durante los días de Carnaval.

En un video, el concejal Fernández mostró el estado de alfombras en donde se observan deterioradas, así como la falta de aire acondicionado en algunos sectores en zona de vuelos nacionales e internacionales.

El concejal lamentó que en el aeropuerto "se observen detalles horribles que no podemos permitir los barranquilleros y condiciones como sólo un local comercial de alimentos estuviera habilitado para los visitantes internacionales".

"No me imagino cuantas personas ingresaron por este aeropuerto para el carnaval y observaron el deterioro y las condiciones que no están a la vanguardia del crecimiento que ha tenido Barranquilla", señaló el funcionario.

Fernández señaló que la ciudad, después de la inversión por más de $600 mil millones de pesos para las obras, sigue a la espera de un aeropuerto en óptimas condiciones y una interventoría seria.

Agregó que se requiere que las fuerzas vivas y autoridades, convoquen una mesa de ciudad para exigir que la interventoría y el Gobierno, exijan el cumplimiento con las obras que aún no terminan.

Por el aeropuerto ingresaron 10 mil visitantes adicionales para estos carnavales en 87 vuelos que se sumaron a la programación de arribos en la terminal.