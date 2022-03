Personería llama a declarar a secretario de Control Territorial de Medellín

Ante la Personería de Medellín tendrán que presentarse el actual secretario de Gestión y Control Territorial Municipal, Carlos Mario Montoya y Gabriel Jaime Correa Escobar y Mauricio Esteban Vergara Montoya, subsecretarios de control urbanístico para declarar sobre una falta disciplinaria por la que están siendo investigados y que llegó a la etapa de juicio

La falta consistió según la Personería en una omisión y el no suministro oportuno de respuestas a acciones constitucionales por un periodo aproximado de un año hechas por la sociedad Restrepo Hermanos S.A. constructoras de proyectos en la ciudad

“Un derecho de petición fue desatendido, hubo tres fallos de tutelas durante todo este periodo que fueron desatendidos y por lo que se les abrió un proceso disciplinario. La petición era para que se les liquidara unas obligaciones urbanísticas y no les fueron liquidadas en el tiempo reglamentario”, Luis Aníbal Peláez Molina - Personero Delegado 20D Instrucción Disciplinaria

Por este caso, el secretario de Gestión y Control Territorial Municipal, Carlos Mario Montoya le respondió a Caracol Radio que la empresa no cumplió con los requisitos en los tiempos que eran para llevar a cabo la liquidación

“Era un problema de un proceso que no se estaba haciendo bajo el trámite regular, yo no conocí que existía, no debía conocerlo porque en caso de que el ciudadano no estuviese conforme con esta la decisión él podía apelar y la última instancia soy yo como secretario de despacho”, afirmó

El caso se encuentra en la etapa de descargos por parte de los investigados, por lo que al finalizar el periodo de audiencia pública se emitirá el fallo del caso que puede terminar en una suspensión

También tendrá que declarar un funcionario del Inder

La Personería también le formuló pliego de cargos al Subdirector Administrativo y Financiero del INDER, Luis Fernando Moreno Vélez debido a que archivó sin justificación alguna, un proceso en contra de un funcionaria del INDER por presunto acoso laboral.