“Ya no más show, es el momento de ejecutar recursos”, concejal César Díaz

Obras pausadas, abandono de escenarios, poco avance en algunos proyectos y otros más sin iniciar, es la denuncia que hace el concejal de Manizales, César Díaz Zapata, quien advierte que ya han sido aprobadas varias obras, pero que poco se ve con resultados en la agenda que se había planteado por la administración municipal.

“En el escenario de control político y de acuerdo con nuestras facultades, nosotros como concejales, si nos hacemos muchas preguntas con respecto a lo que está pasando con el plan de reactivación económica, y por qué te tengo que decir eso, varias de las obras que el señor alcalde anunció con bombos y platillos, con shows y con render; se encuentran paralizadas o no se han iniciado”, indicó Díaz Zapata.

Frente al intercambiador vial de Neira señaló que, el Concejo Municipal aprobó los recursos, el diseño y una gestión predial y que la obra empezaba el 15 de enero; hoy la obra no presenta avances de infraestructura.

“La segunda, el Bulevar de la 48, nos deja altamente preocupados que lleva 22 días la parálisis de esta obra, del 50% de la obra porque no es toda la calle”, resaltó el corporado.

Otro de los puntos señalados, son los escenarios de los Juegos Nacionales, puntualmente los coliseos Menor y Mayor, donde evidencia a través de fotografías que, cada vez que llueve en Manizales, estos espacios se inundan, por lo que aclara que los recursos para las adecuaciones ya fueron aprobados, pero no se evidencia que se hayan invertido, en términos de ejecución de recursos del plan de reactivación.

“Le hacemos un llamado muy respetuoso al señor alcalde, de que ya no más show, es el momento de ejecutar recursos, los recursos están aforados, los créditos también y no vemos absolutamente nada. Ahora, el plan de obras, con todo respeto, no se ve por ningún lado, porque si nos vamos a quedar no más en Faneón, Faneón se demoró dos años para ejecutar estas obras”, puntualizó el concejal.

Le puede interesar:

Once Caldas aclara que no hay ofertas formales para comprarlo

Elección de presidente genera incertidumbre en el sector de la construcción

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el frecuencia 1180AM.