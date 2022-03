“No voy a conciliar”: Daniel Quintero sobre proceso con exgerente de EPM

Pese a que quedó fijada una nueva audiencia de conciliación entre el exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para el próximo 18 de abril

El mandatario aseguró que su ausencia en las anteriores audiencias de conciliación que han tenido que ser reprogramadas se debe a que no pretenden conciliar

“Son unas audiencias de conciliación y qué pasa si uno no quiere conciliar, pues no va, si quieren que vaya yo voy digo que no quiero conciliar, que no estamos de acuerdo con lo que dice ese señor que quiere volver al cargo, cómo vamos a devolver al cargo una persona que sacamos porque no está cumpliendo y que había roto la confianza con la administración”, afirmó Quintero quien agregó que la fiscal del caso le ha pedido que sea este quien presente su posición de no tener ánimo conciliatorio

Pese a que el alcalde asegura que no va conciliar debido a que no reintegrará a Álvaro Rendón en el cargo, la audiencia de conciliación que se adelanta en este proceso penal no pretenden dicha reintegración ya que se trata de un proceso para que éste rectifique las posturas sobre su salida que para el exgerente configuran delitos como injuria y calumnia

El proceso para que se declare nula la insubsistencia con la que salió Álvaro Guillermo Rendón no está en etapa de conciliación, esta no prosperó por lo que el caso fue admitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia donde por ahora se está investigando