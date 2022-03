La historia del joven en Cartagena que no contrató un hotel por su cabello

Víctor Padilla Amador es un joven de 23 años que buscaba ser contratado por un reconocido hotel del barrio Bocagrande en Cartagena, y vio truncado este propósito por un hecho insólito; su cabello.

El actor y cantante pretendía prestar sus servicios en el sitio de hospedaje, como técnico en instalación de redes de computadores, pero señaló que dentro del proceso durante una entrevista con la gerente de recursos humanos, le pidió que se cortara el pelo si quería continuar el proceso de selección; acto que causó asombro y rechazo por parte del aspirante.

"Le dije que mi pelo era yo, lo que me representaba, mi identidad, y que era difícil que me lo cortara, le dije que buscáramos una alternativa como hacerme trenzas, por si querían bajar el volumen, pero ella me dijo que si cambiaba de opinión y si quería seguir con ellos ya sabía lo que tenía que hacer”, dijo Víctor.

El hecho fue calificado por líderes y activistas afrodescendientes como un acto de discriminación y racismo, por lo que hacen un llamado a los empleadores de la capital bolivarense, para que las ofertas laborales no vayan en detrimento del respeto y el libre desarrollo de la personalidad. Sobre este particular ya se anuncian acciones legales.

Por su parte, Caracol Radio intentó contactar al gerente del establecimiento pero no fue posible obtener una respuesta.