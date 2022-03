Accidente al sur del Magdalena devela crisis bomberil en este departamento

La oportuna intervención de organismos de socorro y atención médica en el Centro de Salud de Pueblito Los Andes evitó que el número de víctimas fatales se elevará en el siniestro vial del bus de pasajeros que cubría la ruta Barranquilla - Mompox.

Cinco personas perdieron la vida, mientras que los heridos fueron atendidos, estabilizados y remitidos en ambulancias a hospitales de Bosconia, Plato, Barranquilla y Santa Marta.

Le puede interesar:

Autoridades entregan reporte del accidente ocurrido al sur del Magdalena

Este accidente develó una situación crítica que no es nueva en el Magdalena, pues, el Cuerpo de Bomberos de Santa Ana, que debía atender el accidente por la cercanía al lugar del siniestro, no pudo hacerlo por falta de logística y elementos indispensables para esta clase de emergencias.

Carlos González, comandante del Cuerpo de Bomberos de este municipio denuncia la poca o nula participación del Gobierno Santa Ana en el apoyo a los bomberos, "no contamos con sede, ni vehículo de transporte y desde hace meses no cancelan los recursos de la Tasa Bomberil".

"Tenemos nada más un lote de 5.000 metros cuadrados, más nada" y ¿cómo se atienden las emergencias? La respuesta sería con el corazón y las uñas, los bomberos ayudan porque es su vocación, pero no pueden hacer un mayor esfuerzo para salvar vidas en sucesos como el ocurrido el pasado domingo porque no cuentan con los equipos.

Le puede interesar:

Rescatados tres extranjeros tras quedar a la deriva en el mar Caribe

Angélica Curvelo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Nueva Granada, precisó que ellos se pusieron al frente de la emergencia, explica como realizaron el trabajo y añade que "quedaba más cerca Santa Ana, pero el alcalde no ha querido acatar el llamado que se le ha hecho para activar el cuerpo de Bomberos, no tienen capacidad de respuesta, no pueden prestar un servicio a la comunidad".