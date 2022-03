Concejo de Cúcuta pide a padres protestar por falta del PAE en colegios

Continúa el inconformismo por parte de varios sectores sea por la falta del programa de alimentación escolar en los colegios de la ciudad de Cúcuta, indicando que esto puede generar varios efectos colaterales en las instituciones educativas.

Uno de estos es la deserción escolar que puede aumentar debido a que los jóvenes pues no se han enviado por sus padres al no estar garantizado el alimento, y preferir que estos menores no asistan a los colegios públicos para quedarse ayudando con trabajos en la casa.

Oliverio castellanos presidente del Consejo de la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es importante que a la administración municipal tome rápido los correctivos y que pueda asignar esta alimentación que ya tiene descontento a los padres.

“Que los niños no tienen PAE y consideramos que la administración municipal ha sido irresponsable al no tener asegurada la alimentación el inicio de clases después de qué nosotros le habíamos dado facultades desde el 18 de noviembre para la contratación, es lamentable que esto esté sucediendo en Cúcuta y considero que los más de 77.000 padres de familia que hoy están enviando sus hijos a estudiar y encuentran que no está la alimentación debería salir a pedirle esto al alcalde, estos 77.000 padres deberían exigirle al alcalde que garantice este beneficio y nosotros hemos sido muy responsables con la ciudad, esto no está permitido que en esta época no se le esté garantizando el PAE a los niños”, dijo el presidente del Consejo.

Lea además: Alcaldía de Cúcuta garantiza transporte escolar en la frontera

Se ha manifestado por parte de la administración municipal que actualmente se encuentra abierta la licitación, para que los diferentes oferentes puedan participar en esta convocatoria pública incluyendo los empresarios de la ciudad y con esto poder entregar este beneficio a los menores en la zona de frontera.