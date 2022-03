Siguen hospitalizados jóvenes accidentados esta madrugada en Tunja

Sandra Milena Piñeres madre de Johan Camilo Giraldo Piñeres de 23 años de edad, no para de llorar y hacerse preguntas sobre la tragedia que ocurrió en la madrugada de este 18 de marzo en el sector de Pozo Donato en Tunja que dejó dos muertos y cinco heridos.

Narra que en la noche del 17 de marzo su hijo Johan Camilo estaba en clases y la llamó para decirle que se iban a quedar a celebrar un poquito su cumpleaños. “La verdad no sé cómo ocurrieron estos hechos, y no sé si tomarían”, narra doña Sandra.

Afirma que su hijo estaba departiendo con compañeros de las universidades Santo Tomás y Uniboyacá. “Lamentablemente esta madrugada que llame me dieron ese parte de la noticia”.

Así mismo, reconoce que es difícil salir del susto, doña Sandra se mantiene en los pasillos del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, esperando noticias, para ella el caso de su hijo es el menos grave, pues ya le practicaron una cirugía está a la espera de un nuevo parte.

Con respecto a Ricardo Sierra Herrera y Juan Camilo Caely Rojas quienes fallecieron son oriundos del municipio de Sogamoso. “Mi hijo me pregunta constantemente por sus compañeros, el joven que estaba manejando era su mejor amigo, no sé cómo decirle porque todavía está con anestesia”.

Doña Sandra habló con algunos de los compañeritos que están hospitalizados. “Unos se encuentran conscientes pero no me dan información, algunos no se acuerdan. Sé que hay unos se encuentran delicados de salud, pero hasta el momento no te puedo decir nada más”.

Sandra dice que sus compañeros de trabajo la están llamando y en el hospital San Rafael de Tunja le han hecho acompañamiento psicológico.

Los heridos:

Santiago Machado Alarcón de 18 años de edad presenta traumas en miembros inferiores sin gravedad.

Johan Camilo Giraldo Piñeros de 23 años de edad, presenta politraumatismo en el rostro, fractura de cadera y reconstrucción facial.

Juliana Valentina Peralta Mongui de19 años de edad, presenta trauma cráneo encefálico, pendiente por TAC.

María José Niño Barreño, de 21 años de edad, presenta trauma ocular izquierdo, ciudadano

Juan Camilo Gutiérrez Perez de 21 años de edad presenta trauma en miembros inferiores, trauma, abdominal y trauma de cadera.

Por su parte, el gerente del hospital Universitario San Rafael de Tunja, Yamit Noe Hurtado, el equipo de trauma está en constante monitoreo de los pacientes y de su evolución médica.

Los fallecidos en el accidente de tránsito fueron identificados como: Ricardo Sierra Herrera y Juan Camilo Caely Rojas.