Menor terminó con fractura de brazo tras golpiza de compañero

Los hechos ocurrieron afuera de un colegio público de Bucaramanga en donde un adolescente le propinó una golpiza a un menor de 15 años y le ocasionó fractura en una de sus brazos.

Katherine Sepúlveda, madre del niño lesionado, dijo que están a la espera de una cirugía para su hijo, quien fue auxiliado por las directivas de la institución después del ataque.

"El niño fue agredio causándole una fractura en el brazo izquierdo. Lo que él me dice es que le rozó el pie al otro niño y entonces el niño vino y me lo botó al piso, estamos a la espera de cirugía porque el material no se ha podido suministrar el Hospital"; dijo Sepúlveda.

¿Qué dice la Secretaría de Educación y las directivas de la institución?

Una vez sucedido el hecho, afuera de la institución educativa, las directivas del colegio reportó el caso ante la Secretaría de Educación de Bucaramanga y activaron la ruta de convivencia para dialogar con las mamás de los menores implicados y determinar la falta de la gravedad.

"Se pudo actuar de manera inmediata para avisar a los padres y activar la ruta de convivencia escolar para verificar si fue una situación particular o puede constituirse en otro tipo de situaciones o faltas", dijo Ana Leonor Rueda, secretaria de educación de Santander.

Este hecho según la mamá del menor lesionado hace parte de una agresión e intolerancia, sin embargo, se investigará con ambos estudiantes implicados si se trató de un caso de matoneo como han manifestado algunos compañeros del colegio.