VIDEO: Plantean creación de "marihuanódromo" en Barrancabermeja

Carlos Niebles, líder de un club de motos de Barrancabermeja, propuso la creación de una "zona de tolerancia" donde se pueda consumir marihuana de forma segura.

En un debate a los problemas de seguridad que ocurren en el puerto, el señor Niebles efectuó el planteamiento. "Al que le gusta consumir pues que vaya allá. Que haya acompañamiento de las autoridades. Eso, el consumo es un flagelo que no lo podemos quitar, incluso va creciendo", expresó.

Acto seguido, uno de los concejales de Barrancabermeja, Darinel Villamizar secundó el planteamiento.

"A mi no me pareció descabellada la propuesta del marihuanómetro. Sin embargo, díganos dónde lo podemos hacer. Hagamos la propuesta completa y encaminada no solo a favorecer a quiénes desen ir a meterse un porro, sino cuidadando que esa juventid no vaya a terminar en eso; que el remedio no salga peor que la enfermedad", afirmó.

Las ideas surgieron en Barrancabermeja cuando se discutían varios factores que generan inseguridad; por ejemplo, el abandono de un corredor que hay en el sector donde se ubican la Universidad Industrial de Santander, UIS y las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS y algunos colegios.