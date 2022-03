Se conoce otro presunto acoso sexual de profesor en Barranquilla

Este miércoles se conoció que la Universidad del Atlántico separó de las clases al profesor acusado de acoso sexual. Asimismo, Caracol Radio habló con una de sus presuntas víctimas.

La víctima, a quien llamaremos Andrea para preservar su identidad, señaló que el docente la acosaba diariamente no solo de forma verbal sino con tocamientos.

La mujer de 29 años explicó que los hechos ocurrieron hace 8 años, y que desde entonces no se imagina cuantas estudiantes más habrían sufrido esta situación.

El profesor, a quien le dicen ‘El Chamo’ por su origen extranjero, supuestamente, ofrecía dinero y alimentos a las jóvenes a cambio de que aceptaran sus propuestas indecentes.

“Nos ofreció un pollo entero asado por salir con él, nos decía que nos iba a dar un monto de dinero, quizá no era mucho dinero, pero nos ofrecía eso para salir con él. En algún momento me dijo que yo era como la mujer ideal, la mujer perfecta, para que me casara con él y así obtener él su nacionalidad colombiana. Me agarro en una ocasión, nos miraba de forma morbosa e iba detrás de nosotros por el pasillo”, dijo la presunta víctima.

Desde hace ocho años el profesor nunca ha sido sancionado porque no ha habido una denuncia formal por parte de las estudiantes ante las directivas. La joven aceptó que por miedo nunca se han atrevido a hacerlo, de hecho, es la primera vez que ella habla de lo ocurrido. Todo este tiempo las acusaciones contra el profesor no pasaban de los pasillos de la Universidad, hasta ahora.

“Él le ponía papel periódico con cinta a las ventanas de su curso para que nadie pudiera observar lo que hacía”, agregó la joven.

Ante la presión de un grupo de estudiantes, el docente señalado fue apartado de las clases por las directivas de la Universidad, mientras se reciben las denuncias formales. El docente no se ha aparecido en la institución, tampoco se ha reportado.

Caracol Radio intentó comunicarse con el profesor para conocer su versión, pero no contestó las llamadas.