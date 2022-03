Una invidente fue elegida como jurado de votación en Floridablanca

Marian Orozco una invidente que registró su cédula en Floridablanca, este año, para participar de las elecciones este fin de semana para elegir Senado y Cámara, fue escogida como jurado de votación.

La mujer radicó ante la Registraduría su incapacidad, pero no le fue aceptada, "me pidieron que enviara un concepto médico actualizado porque el mio es del año 2017, pero es que yo tengo problemas de vista permanente, uno no es ciego un día y al otro no".

Lea también:

Marian no se presentó a la capacitación como jurado esperando que la Registraduría le diera una respuesta positiva que no llegó. El domingo deberá ser jurado en la sede B del colegio Vicente Azuero, pese a su discapacidad.