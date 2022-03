El Magdalena, territorio que impulsa equidad de género en las bananeras

En el Magdalena los gremios resaltan la importancia del rol que desempeñan las mujeres en la agroindustria y sus aportes en el sector. La Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, han dicho que a nivel nacional desde el gremio se generan 3.500 empleos directos e indirectos, principalmente en las regiones productivas de Urabá y Magdalena.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Augura, Emerson Aguirre Medina sostiene que la "mujer bananera es sinónimo de compromiso, responsabilidad y entrega, su trabajo es fundamental para llegar al mundo con el banano colombiano de la mejor calidad. En Augura estamos interesados en fortalecer la participación femenina en labores donde se destacan como la selección y el empaque de la fruta”.

Por otra parte, una de las bananeras del Magdalena, identificada como Dulfai María Tapias de Banafrut, comentó: “soy madre cabeza de hogar y eso me llevó a buscar oportunidades laborales aquí. Ha sido muy bonito, aunque al principio fue difícil porque esta labor no es fácil, pero ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida porque me ha dado la oportunidad de sacar adelante a mis hijos, darles un hogar digno y brindarles estudios universitarios. También personalmente y con la ayuda que nos brindan, yo me he superado, cuando entré a trabajar en las bananeras no era ni bachiller y ahora tengo dos técnicas y me preparo para estudiar diseño de modas por medio de Fairtrade”.

De acuerdo con la asociación, en Urabá hay 2.500 mujeres trabajando en fincas bananeras, de las cuales el 92% se encuentran afiliadas a los sindicatos de la región. En Magdalena 1.000 mujeres están empleadas en el sector. Todas trabajan en actividades de manejo de poscosecha, selección y empaque.

Finalmente, el presidente de Augura agregó: “el papel de la mujer siempre ha sido prioritario para el sector, por esto en la negociación de la convención colectiva se establecen acuerdos y dictan artículos donde se fomente la inclusión en las diferentes labores de la actividad productiva. Las apoyamos de manera integral no es solamente desde Augura, sino desde el sector, las comercializadoras, los productores y las fundaciones sociales por medio del trabajo articulado para la formación y el crecimiento personal y profesional”.