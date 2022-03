Sur de Bolívar: entre actores armados y la "carrera" por los votos

Caracol Radio visitó el sur del departamento de Bolívar, más exactamente Santa Rosa del sur, Simití y Morales, conociendo cómo van las campañas de los aspirantes a la circunscripción transitoria especial de paz #13. Los candidatos se quejan por la demora en los recursos y dijeron tener pocas garantías.

En el recorrido por los municipios el descontento por las pocas herramientas que ha suministrado el gobierno es evidente. “El apoyo del estado ha sido muy mínimo, la verdad el estado nos dejó solos en esta contienda electoral y no nos dio los anticipos a tiempo. Sin plata no se puede hacer campaña, no porque con la plata uno vaya a ser ese candidato corrupto que va a comprar los votos; lo que pasa es que se necesita para desplazarse de un sitio a otro”, expresó Roberto Carlos Fuentes de la Organización de Víctimas de San Pablo.

Angela Ojeda, Defensora de los Derechos Humanos, también aseguró que ha sido muy complejo movilizarse, toda vez que su respaldo es una organización sin ánimo de lucro. Así mismo la fuerte presencia de diferentes actores armados, han puesto en peligro el trabajo de los aspirantes. Por ejemplo, Alicia Monroy candidata de la Asociación de Productores Agroindustriales de Simití, expresó que “el sur de Bolívar está en una situación lamentable en el tema de seguridad, no vemos como ese compromiso de las autoridades”.

Doris Moreno lideresa social del corregimiento de Buena Vista (Santa Rosa), también se refirió al tema pedagógico, manifestando que muchos lugareños no tienen claro en qué consisten este tipo de espacios, dado entre otras cosas, el bajo nivel de escolaridad que poseen.

En medio de las dificultades y el peligro, las organizaciones continúan su trabajo aunque no se sientan realmente acompañadas por una institucionalidad, que pareciera solo estar cumpliendo con un requisito.