“Voy a denunciar a Petro por presuntos actos de corrupción”: Rodríguez

El representante a la Cámara y candidato al Senado Edward Rodríguez, anunció que pedirá a la Corte Suprema que investigue al precandidato Gustavo Petro por presunta compra de votos.

El pronunciamiento del congresista se dio tras un video divulgado en redes sociales en donde desde un Dron graban a un grupo de personas que estarían recibiendo dinero por un “mochilero” con prendas alusivas al Pacto Histórico, al parecer, cerca de la cancha La Magdalena el pasado domingo, lugar en donde Petro hizo su cierre de campaña.

Lea también:8M: Las actividades del Día de la Mujer en Barranquilla

“Lo voy a denunciar por presuntos actos de corrupción toda vez que mostraron como le pagaban a una gente por ir a unas reuniones. Gustavo Petro que decía ser la DIT de la moral está hoy asociado con Roy Barreras y con Benedetti y todo el mundo sabemos cómo son y asociado con la clase politiquera de todo el país, todo con el objetivo de ser presidente, yo creo que el que paga para llegar, llega es a robar, pero en este caso el que paga para llegar si es Gustavo Petro, pues va a llega es a destruir la libertad y la nación”, dijo Rodríguez.

Edward Rodríguez sostuvo que “yo le voy a pedir a la Corte Suprema de Justicia que es la competente para investigar a Gustavo Petro que lo investigue, es que eso no puede quedar muy blanditos con Gustavo Petro, pero muy duros con los otros candidatos, aquí tenemos todos que responder por igual”.

“El domingo en el cierre ahí se vieron los videos donde se entrega plata que respondan que digan quiénes son, porque tienen camisetas del Pacto Histórico, si sabe o no Gustavo Petro, pero esto no puede quedar en silencio cómplice de algunos solamente porque a la izquierda no le podemos decir nada, aquí hay que cantarle la tabla a los poderosos y a los poderosos de la izquierda”, agregó.