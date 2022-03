Valle del Cauca tras dos años de pandemia del COVID-19

El primer caso de COVID-19 se reportó en el Valle del Cauca el 9 de marzo del 2020, la persona contagiada era oriunda del municipio de Buga, pero venía de viaje de España.

En estos dos años se han diagnosticado como positivos 539 mil personas, 14.909 han fallecido, actualmente hay 30 en Unidad de Cuidados Intensivos y 164 casos activos.

En cuanto a la vacunación se han inoculado 2.930.000 con primera dosis, 400 mil con la vacuna única de Jansen, 2.362.000 con segunda dosis y 678.615 con el refuerzo.

La cifra es preocupante porque se ha comprobado que la vacuna no dura más allá de seis meses en la respuesta de inmunidad y por ello es tan importante la tercera dosis, recalcó la secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes quien hace el balance.

La cifra de vacunados aún está lejos de ser la deseada, asegura Lesmes, debido a que hay dos grupos de edad reacios a recibirla, uno de ellos es la de 3 a 11 años de edad porque sus padres no quieren aplicarles la vacuna y el otro grupo es el de los mayores de 50. Además “hay personas que se pusieron la segunda dosis y dicen que no se van a poner el refuerzo, hay demasiadas noticias falsas en internet que la gente cree con tanta facilidad, no la tenemos fácil, pero seguimos trabajando”, insistió la secretaria de Salud departamental.

El grupo que ha demostrado más interés en vacunarse está entre los 18 y los 49 años, posiblemente porque son los que más salen y comparten con otras personas.

En el Valle del Cauca los municipios como Jamundí y Yumbo siguen siendo los que más retraso presentan en la vacunación. El fin de semana se aplicaron solo 1.107 vacunas en todo el departamento cuando se esperaban más, expresó la secretaria.

Afortunadamente Colombia es un país que ha tenido acceso a las vacunas y hay que aprovechar cualquier marca que llegue para completar los esquemas de vacunación, por el momento hay gran cantidad de Pfizer.

Se espera tener para la jornada de elecciones el próximo 13 de marzo una estrategia que acompañe los puntos de votación con los de vacunación.