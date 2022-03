Expulsan niño de la Normal Superior de Bucaramanga por tener un arma blanca

Se trata de un niño de 13 años del grado noveno de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, donde estudiaba la adolescente Nickol Valentina asesinada por un ciudadano venezolano en el sótano del intercambiador del Mesón de los Búcaros.

A este niño no le gusta el alimento que se entrega a través del PAE y salió a la tienda que queda a las afueras del colegio a “almorzar” con una gaseosa y un pan, cuando estaban en esa actividad llegaron otros estudiantes mayores que él y empezaron a agredirlo verbalmente y uno de los compañeritos del menor le entregó una navaja para que se defendiera.

Todo este altercado fue grabado por algunos estudiantes y de esta manera llegó la información al coordinador Cesar Augusto Trujillo, quien determinó cancelar la matrícula al menor, es decir procedió a expulsarlo.

Aunque la cosa no pasó a mayores entre los jóvenes estudiantes, el niño fue expulsado sin ni siquiera brindarle la oportunidad de ayudarlo con un profesional experto en este campo.

En Caracol Radio publicamos el derecho de petición y la súplica que la madre cabeza de familia presentó al coordinador educativo:

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN

Yo, RUBIELA BELTRAN BELTRAN , identificado con cédula de ciudadanía número 63.496.830 expedida en el municipio de Bucaramanga y domiciliado en la Cra 23 # 30- 87 Barrio Antonia Santos – centro de la ciudad de Bucaramanga, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 del 30 de junio de 2015 y demás normas concordantes, por medio del presente me permito solicitar se atienda la petición que más adelante formulare, de conformidad a los siguientes:

Yo RUBIELA BELTRAN BELTRAN, C.C 63.496.830 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación de mi hijo menor Breyner Esneider Criado Beltrán T.I. 1.096.070.051 de Bucaramanga, presento este derecho de petición ya que el colegio escuela normal superior de Bucaramanga en representación el coordinador Cesar Augusto Trujillo Tarazona de noveno grado está vulnerando el derecho a la educación y el debido proceso para corregir una situación.

Mi hijo, un día salió del colegio a las 12: 30 del mediodía a comprar gaseosa y pan para poder almorzar con eso, debido a que tiene clases hasta las tres de la tarde, en el colegio les dan el PAE pero el almuerzo no es de gran agrado y mi hijo no le gusta, entonces por eso el salió en la hora de almuerzo del colegio para comer algo, estando por fuera del colegio unos muchachos de mayor edad lo empezaron a agredir verbalmente y mi hijo estaba con otro muchacho y ese muchacho le paso una navaja para que mi hijo se defendiera, pero gracias a Dios no ocurrió nada grave, mi hijo ingreso nuevamente al colegio para su última clase.

Debido a ese inconveniente el señor coordinador Cesar me llama, me informa la situación y yo toda preocupada le dije que, si me podía colaborar, que con el psicólogo del colegio y él coordinador me responde que no, que son más de 2000 estudiantes, que realizara esa consulta con mi ESP, yo le firmé una hoja de asistencia, pero estaba tan mal y preocupada que no se ni que firme.

El día 01 de marzo me cita y me dice que debo retirar a mi hijo del colegio o de lo contrario lo hecha del colegio y le dañaba la hoja del observador y que podía tener complicaciones más adelante, que mi hijo perdía el cupo, pero señora rectora yo como voy a sacar a mi hijo de estudiar, él es un muchacho de 13 años, la calle lo daña, yo le solicite apoyo al coordinador Cesar y no me colaboro, soy madre soltera, necesito que por favor me ayuden.

Sí, mi hijo cometido un error, fue por fuera del colegio, aunque él tenía el uniforme, pero no le pueden vulnerar el derecho al estudio, ni mucho menos al debido proceso y a orientación psicología que necesitamos, ayúdenme por favor, no he podido ni dormir, ni comer ni nada, he estado muy preocupada que voy a dejar a mi hijo sin estudio, el coordinado es fácil decir retírelo, cámbielo de colegio, pero no tengo los recursos para uniformes, libros, ni transporte.

Mañana viernes 04 de marzo me cito a un comité de convivencia, pero yo no sé ni que decir, ni que hacer, estoy muy preocupada no tengo palabras solo le pido que me ayude por favor.

El coordinador me está presionando, no quiero ni ir a esa cita, tengo nervios, ayúdeme por favor.

Necesito que por favor me colaboren y me den acompañamiento en este proceso, no sé qué hacer estoy muy desesperada.

Muchas gracias por su colaboración y atención.

Cordialmente. RUBIELA BELTRAN BELTRAN,

C.C 63496830

ROSA 312 334 3700