El libro que logró reunir en Colombia a una familia de la posguerra

Veronika Komman nació fuera del país (no le gusta hablar de su lugar de nacimiento), vive en Villeta Cundinamarca muy cerca a Bogotá, que es la Capital de Colombia; ella es la hija de Ion Komman, un hombre del que se perdió el rastro hace 60 años, Veronika solo tenía 3.

La historia conocida de Ion Komman comienza en los albores de una guerra, Veronika no había nacido, eso fue años más tarde, Europa estaba en un conflicto que se conocería después como la Segunda Guerra Mundial, el fuego, las balas y la destrucción llegaron en ese momento a Rumania, Bucarest queda bajo las ráfagas y cañones y el joven Ion Komman, que había sido soldado, entró a roma como refugiado con carné de la cruz roja, el viaje lo hizo en el emblemático barco ‘General Black’.

“Esta es la bitácora del General Black que está en el museo del holocausto y ahí aparece Ion Komman abordando el barco, está en la lista de refugiados que lo abordaron”. Contó Alfa Ruiz, del Equipo Missing de la Cruz Roja Internacional.

Después de 15 años desde que la guerra terminó muchas cosas habían pasado, Ion ya era padre, Veronika había nacido y con solo 3 años de vida vio partir a su padre.

“Cuando muere mi mamá que era odontóloga de la Cruz Roja Internacional y que viajaba mucho, se creó un quiebre dentro de la casa, ella murió en un accidente aéreo”. Dijo Veronika Komman.

La muerte temprana de la madre del hogar hizo que la familia se desmoronara, sin embargo, el contacto, así fuera por cartas o por simples visitas esporádicas, se mantenía, hasta que llego la adolescencia de Veronika, que vivía con su abuela.

“Cuando muere mi abuela, yo era una adolescente rebelde y me quedé con una herencia grande, comencé a vivir sola y en ese momento comencé a perder contacto con mi papá y cree un resentimiento por que yo pensaba que el no me buscaba y yo tampoco lo hacía, entonces esta fue la parte de la separación”.

Pasó el tiempo…

Era el año 2002, Bogotá es la capital de Colombia y Carolina Contreras Komman es la hija de Veronika, creció con las historias que contaba su mamá y con la incertidumbre sobre su abuelo y su apellido, en este año comienza a investigar. La búsqueda fue infructuosa y la Embajada de Rumania en Colombia no le colaboró en ese momento a la joven.

Pasaron los días, meses y años. Ya era el año 2019 y Carolina decide retomar la búsqueda de su abuelo, esta vez sí pudo conocer más acerca de él.

“De la nada me aparece la idea de buscarlo a través del comité internacional de la cruz roja y me llaman a decirme que encontraron una serie de información acerca de mi abuelo (…) había una exposición virtual en el museo del holocausto en Washington y mi abuelo aparecía allí como uno de los sobrevivientes, lamentablemente el abuelo había fallecido exactamente el año en el que inicié la búsqueda, pero luego de eso encontramos a un tío del que no se sabía nada”. Explica Carolina, la nieta de Ion Komman.

El viejo ion Komman ya no estaba, pero su vida y el recuerdo de su tiempo reposaba en tres lugares: en el tío que ahora había aparecido llamado John, en el museo del Holocausto y en un libro que está en Colombia, en el Instituto Caro y cuervo muy cerca a Bogotá. Que vueltas da la vida, como un vendaval, un vendaval rojo; nombre este de las vivencias de Ion Komman en tiempos de guerra, escrito por él y que por cosas del destino termino en Colombia, el mismo sitio en donde terminó su familia.

Entonces, ante la ausencia de Ion, el papá Komman; Veronika, carolina y el resto de la familia decidieron reunirse con John. La cruz roja internacional, la misma que en medio de la segunda guerra mundial ayudó a Ion Komman a salvarse, nuevamente hizo un milagro. Ahora la familia estaba reunida.

“Fue un valiente, porque sobrevivir a ese tiempo y esa etapa mundial es increíble y saber cómo lo logró hace que tenga una conexión interna con él, no lo logro describir, pero es así”. Explica Carolina.

Ahora el abuelo Ion (en el corazón) está nuevamente en familia.