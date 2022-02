Ojo con los volantes que recibe en la calle, puede ser un atraco /

En la zona de Los Héroes, calle 80 con Autopista Norte, Lorena Linares Munar quien trabaja para un medio de comunicación en Bogotá, resultó herida en su rostro cuando trató de oponer resistencia a delincuentes que le hurtaron celulares, joyas una chaqueta de cuero y una grabadora periodística.

Según contó la comunicadora los delincuentes la abordaron a través de una modalidad poco común: “el día de ayer después de cumplir con mis labores en el sector de la 80 con Autonorte, me abordaron unos ciudadanos venezolanos al parecer de una campaña publicitaria o política, no se veía bien el logo plasmado en sus chaquetas el cual era difícil reconocer y de color azul con negro, me dieron un volante pero cuando lo recibí tenía un polvo el cual soplaron cuando recibí el papel, afortunadamente llevaba el tapabocas pero reaccioné para cubrirme la cara”, manifestó.

“Cuando me di cuenta, ya tenía cinco hombres y una mujer abrazándome, me pusieron la chaqueta por encima imagino yo para tapar lo que estaban haciendo y que la gente que transita por ahí no se diera cuenta, luego con puñales en el estómago y en el cuello me maltrataron, me despojaron de mis pertenencias disimuladamente pero como puse resistencia me golpearon con algo duro en la cara y no hubo policía alguno sobre las 4 o 5 de la tarde”, agregó.

La periodista ya puso en conocimiento de las autoridades esta nueva modalidad de atraco. La Policía de Bogotá está tras la pista de los delincuentes.