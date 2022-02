Evalúan uso opcional u obligatorio de tapabocas en Carnaval de Barranquilla

Carnaval S.A. evalúa cómo será el uso de tapabocas para el Carnaval de Barranquilla tras decisión del Gobierno sobre levantar esta medida en espacios abiertos en municipios donde la vacunación supere el 70%.

"Nosotros creemos que las personas estánen toda su libertad de usarlo o no, estamos organizando este tema para ver como va a ser y se hará como lo diga la norma, si la norma dice que no se debe pedir al aire libre, nosotros no lo pediríamos", manifestó Sandra Gómez, directora del Carnaval S.A.

Sostuvo que se sigue con la campaña de regalar cerca de 150.000 tapabocas a las personas que están siendo donados por diferentes fundaciones y empresas.

Por último, indicó que en Baila la Calle se espera que haya 45.000 personas en los tres días de este evento que se hará en el par vial de la 50.