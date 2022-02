Solicitan autorización a EPS Convida para procedimiento médico en Cartagena

Andrea Beltrán, de 17 años, hija de la paciente que espera autorización desde hace casi 20 días para un traslado por parte de la EPS Convida (Bogotá) para que le realicen un procedimiento de oclusión del aneurisma intracraneal vía endovascular, habló con Caracol Radio del calvario que ha sido para que esta entidad le preste el servicio de salud a su mamá.

Su madre, Sandra Beltrán, de 50 años, se encuentra en UCI desde el pasado 4 de febrero, después de que sufriera un fuerte dolor de cabeza cuando se dirigían a Cartagena para pasar unos días de vacaciones.

Los exámenes que se realizó arrojaron que le dio un aneurisma cerebral, por lo que permanece en UCI bajo pronóstico crítico.

“Se hicieron reclamaciones desde el inicio, se siguió todo el protocolo, hicimos quejas en Convida en el buzón, a lo que ellos en ningún momento respondieron. También hicimos llamados, correos y nadie respondió ”, indicó Andrea Beltrán, hija de la paciente.

La adolescente expresó que “ya son bastantes días de esta situación de gran gravedad en la que a mi mamá realmente le están negando el derecho a la vida por medio de esto. Incluso nosotros tuvimos que pagar un examen particular porque la EPS no quiso autorizar por el valor del examen. Desafortunadamente ellos no tienen cobertura hasta acá, pero eso no quiere decir que se le vulnere el derecho a la vida y a la salud de mi mamá", manifestó Beltrán.

Según denuncias, hasta ahora la EPS Convida ha hecho caso omiso a las peticiones y solicitudes, "incluso ya existen las quejas en la Superintendencia de Salud, pero aún así esto no ha dado resultados".

A esta petición se unió la veeduría en salud Color Esperanza de Cartagena, quién también se comunicaron con la entidad, los cuales han sido nulos y han hecho caso omiso ante los reiterados llamados para la atención a esta paciente bogotana de 50 años.

Mientras tanto, en el HUC le sigue prestando de manera ininterrumpida el servicio de atención en salud a Sandra Beltrán a esperas de una respuesta por parte de la EPS Convida.

El Dr Felipe Aguirre, gerente General del Hospital Universitario del Caribe, también ha hecho gestión para ser puente para que se solucione pronta la situación presentada entre la EPS Convida y esta paciente.