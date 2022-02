Ataque terrorista en puente del Cesar deja incomunicada a la Costa

Policía del Cesar confirmó un ataque terrorista que derrumbó el puente que comunica a los municipios de Pailitas y Curumaní, en la Ruta del Sol.

Las autoridades intensifican los operativos y evalúan si hay más explosivos en la zona.

El ataque se registró después de las cinco de la mañana, en el puente conocido como Tijera o Trujillo, ubicado a cuatro kilómetros del casco urbano de Pailitas.

Los explosivos dejaron graves daños en la vía, provocando la interrupción del paso vehicular en la zona.

En el hecho no hubo personas heridas, sin embargo, no hay comunicación entre la Costa y el interior del país por esta carretera.

En esa zona del departamento opera el frente Camilo Torres del ELN, que anunció el desarrollo de un paro armado.