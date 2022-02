Venezolanos advierten que entidades bancarias limitan acceso a cuentas

Un grupo de ciudadanos extranjeros denuncian que se están presentando dificultades para acceder al sistema financiero nacional, a pesar de haber tramitado el Estatuto de Protección al migrante, que les permitiría acceder a unos beneficios al momento de normalizar su estadía en territorio nacional.

Solicitan al Gobierno Nacional y migración Colombia revisar esta situación, porque uno de los requisitos para acceder a un trabajo legal, es contar con una cuenta de ahorros para el depósito del salario y prestaciones.

Uno de los migrante le contó a Caracol Radio que, “nos hemos dirigido a distintos bancos y ellos dicen que todavía no pueden apertura cuentas con el nuevo permiso especial de protección, que todavía no están autorizados”.

Agregó que, “nos afecta porque muchas veces no podemos guardar algo de lo que se gane y otra es poder que le den a uno el trabajo que le han ofrecido, pero si usted no tiene la cuenta, no lo pueden contratar”.

Reiteran el llamado para revisar de manera urgente este tema y no afectar a personas que tienen la intensión de acceder al sistema laboral del país.