Hollman Morris denunció a Peñalosa y a Claudia López por el Metro

El candidato al senado de Fuerza Ciudadana, Hollman Morris, denunció este viernes 18 de febrero penalmente ante la Fiscalía al candidato presidencial Enrique Peñalosa, la alcaldesa Claudia López, el ex gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, y el gerente actual de la Empresa Metro José Leónides Narvaez.

Esto, con el argumento de los hallazgos de la auditoria 103 de la Contraloría de Bogotá de diciembre 2021 que configuran, según él, el delito de celebración indebida de contratos.

“Fueron entregados $6 mil millones de pesos a estos dos consorcios, Garrigues y KPMG de manera ilegal, sin justificación, $6 mil millones de pesos de los impuestos de los colombianos que fueron feriados por la empresa Metro de Bogotá, sin estudios previos y que no estaban incluidos en el contrato por lo que la Contraloría concluye que al no estar en el contrato y no tener estudios previos es imposible establecer que beneficios generaron los consorcios a Bogotá y justificar la comisión de éxito entregada por $6 mil millones de pesos. La alcaldesa le debe una explicación a los bogotanos” , dijo Hollman Morris

Señalo que el informe de la Controlaría de Bogotá, demuestra que la licitación y el contrato de concesión para la primera línea del metro elevado de Bogotá de Peñalosa, se celebró "violando el régimen de contratación publica y los principios constitucionales porque no se publicaron los estudios, y diseños en el SECOOP, sistema de compras públicas, y adicionalmente tampoco se publicó la matriz de riesgos que además no cumplía con los requisitos técnicos para determinar la frecuencia de ocurrencia de los mismos".