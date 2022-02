Antioquia aportó más del 20% al crecimiento económico de Colombia

Colombia tuvo un buen repunte económico en el 2021, con un crecimiento del 10,6% sobre el PIB. Según el DANE, los sectores que más jalonaron la economía fueron el comercio, los servicios, la construcción, la vivienda y la hotelería.

Antioquia es uno de los principales propulsores de esa economía con crecimiento en 4 de los 5 sectores que más mejoraron. A ese PIB Antioquia aporta un poco más del 20%. Julián Vásquez, gerente del IDEA, explicó por qué Antioquia tiene un comportamiento tan positivo dentro de la participación económica nacional.

“Quisiera decir que hay un primer capítulo y es los desarrollos, en segundo las grandes obras en materia de energía como Hidroituango y otros proyectos como la construcción de vivienda VIS y no VIS. En especial yo creo que en Antioquia hay un cúmulo importante de talento, de inversionistas y un sector público que ha tenido presente impulsar el desarrollo”, explicó el gerente.

Lea también:

No obstante, unas son de cal y otras son de arena. En Antioquia como en Colombia todavía hay mucho desempleo. Se habla de 3 millones de personas están en estado de desocupación, un crecimiento del 10,8% con corte a noviembre del 2021.

El reto de Antioquia y Colombia, según el gerente del IDEA, es reducir esa brecha.

“Antioquia no es ajena al país, no hemos logrado recuperar el empleo de las mujeres. Pensar en el occidente y el suroeste hay que pensarlo mucho más allá, no solamente de las vías de 4 y generación, sino que tenemos que llevar dotación de capacidades. El Suroeste y Occidente necesitan de manera urgente dotación en capacidad de salud”, añadió el funcionario.

La banca departamental señaló que piensa crean en los próximos meses un fondo de crédito para los jóvenes del departamento, con préstamos de hasta un millón de pesos para que esta población no siga haciendo uso del gota a gota.