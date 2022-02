Inconformes en Manizales por la demora en la entrega de factura del predial

Con un cierre de la carrera 22, a la altura de Plazoleta de la administración municipal, ciudadanos realizaron un plantón donde le reclamaron al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, por la demora en la entrega de la factura del predial.

Manifestaron que, "el alcalde tomó este tema como una estrategia política. No entrega las facturas porque el consciente que vienen unos cobros exorbitantes. Además, si aplican esos valores nos vamos a expropiación porque no tenemos con que pagar; no es lo mismo pagar sobre 100 millones que de 200 o 300. La verdad estamos indignados por lo que está ocurriendo", expresaron varios asistentes.

Sobre dicho documento, desde la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Manizales, dieron a conocer que el mismo se distribuirá la próxima semana.

Le puede interesar: Alcaldía de Manizales hace aclaraciones sobre el impuesto predial

Le puede interesar: "Mi hija fue llevada con engaños, a un supuesto trabajo", mamá de una menor

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180 AM.