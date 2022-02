Alcaldía de Manizales hace aclaraciones sobre el impuesto predial

El abogado Jaime Eduardo Pérez Cárdenas, presidente de la Veeduría Ciudadana, afirmó en un vídeo publicado en redes sociales que la Alcaldía de Manizales entregó un contrato a dedo por 14.800 millones de pesos para incrementar el avalúo de los bienes de 11 a 30 billones; por lo que el impuesto predial puede subir hasta el 200 por ciento.

Sobre este particular el secretario de Hacienda de la capital caldense, John Alexander Alzate Quiceno, señaló que esto no es cierto porque las propiedades de estratos 1 y 2 que no superen los 63 millones de pesos de avalúo estarán exoneradas del impuesto predial.

Agregó que para los de estos mismos estratos que tengan un avalúo entre los 63 y los 135 millones de pesos, el incremento será del 5,62 por ciento de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Indicó además que para los bienes de estratos 3 y 4 el aumento será máximo del 25 por ciento; mientras que para aquellos ubicados en los estratos 5 y 6 podría ser hasta de 35 puntos porcentuales.

Ante los reclamos de muchos habitantes de la ciudad por estos ajustes, afirmó que se busca justicia y equidad tributaria porque se encontraron más de 30.000 predios que no pagaban el impuesto o lo hacían como un lote; a pesar de que en realidad son grandes edificaciones.

Le puede interesar:

Atentos a los síntomas del cáncer infantil

Ocupación de camas UCI en Caldas pasa de alerta roja a naranja

Piden ampliar beneficio por pronto pago del predial hasta junio

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180 AM.