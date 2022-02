Personería y Holocausto Norte buscan alternativas para tener fútbol en paz

La Personería de Manizales se reunió con miembros de la barra Holocausto Norte para conocer sus inquietudes la vigilancia, control y garantías de los derechos de los ciudadanos en el ingreso y permanencia en el Estadio Palogrande, para los encuentros del equipo Once Caldas; en este encuentro indican que logrando llegar a acuerdos y crear alternativas para garantizar que, “se viva en paz la fiesta del fútbol sin que se vean afectados sus derechos”.

“La Personería se comprometió a estar muy atentos, no solo de ellos, sino también de otras barras, la barra visitante, también hay otra barra en nuestra ciudad que apoya al Once Caldas que es Brigada Once, entonces, estar pendiente al interior del estadio de todas esas barras para que precisamente no haya afectación de los derechos fundamentales”, indicó Fernando Arcila Castellanos, personero de Manizales.

Durante el encuentro, también plantearon la manera en que podrían articular un plan de trabajo, inicialmente con esta barra, para crear un proceso de liderazgo que podría, además de estar apoyada por la PEMA, contar con otras entidades de apoyo y vigilancia de los derechos ciudadanos.

“Poder garantizar los derechos de todos en el estadio, no solo los derechos de esta barra, sino también los derechos del resto de los asistentes, que no necesariamente pertenezcan a una barra”, resaltó el funcionario.

Reiteró el personero que entre sus planes de desarrollo está garantizar que se viva en paz lo que señalan es la fiesta del fútbol en Manizales, lo que llevó a que iniciaran este proceso con una de las barras más representativas de la ciudad, pero también buscarán tener alcance con otros grupos de la ciudad e incluso con los que vienes de otras ciudades.

Le puede interesar:

Línea dos del Cable Aéreo de Manizales cerrada por mantenimiento preventivo

El noroccidente es la zona de Manizales con más precipitaciones

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180AM.