Antena en comuna 13 no afectará la salud de la población

La Alcaldía de Bucaramanga aseguró que las antenas que se van a instalar en la comuna 13 de la cuidad no afectará la salud de la comunidad. Edson Gómez, secretario de las Tic, de Bucaramanga, aclaró que la antena que se va instalar en la comuna 13 en las próximas semanas corresponde a una antena 4g y no 5g como se ha venido denunciando, a través de protestas.

Dejó claro que hay permisos para instalar la antena, y le dice a la comunidad que no debe preocuparse por su salud, ya que este poste que se va a instalar no afecta el bienestar de los pobladores, además que, esto está avalado por la OMS.

"A partir de varios mitos que se tiene alrededor de la afección a la salud por isntalaciónde las antenas, lo cual es mentira, cada una de las antenas tiene que cumplir unos parámetros que definen unos límitas máximos y estos lineamientos derivan de la organización Mundial de la Salud, tiene mas inconvenientes calentar un palto de comida en el horno que tener una antena al lado".

Las antenas van a tener zonas wifi, y tres colegios rurales tendrán conexión por 10 años. Actualmente se tienen estipulado 20 puntos para mejorar la señal Lte (4G) , a parte de las 80 wifi que se dieron a conocer el 7 de febrero.