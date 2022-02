La propuesta de Uribe a Petro para que no le digan más paramilitar

Desde Bucaramanga en donde realizó este viernes una visita, el expresidente Álvaro Uribe, le hizo una singular propuesta al candidato presidencial, Gustavo Petro, luego de que un joven lo llamara paramilitar.

Uribe señaló que a quienes se robaron Caprecom, Saludcoop y Cafesalud, les quitaron el señalamiento de corruptos porque hacen parte del grupo de Petro.

"Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista de Petro, cuando este joven me gritó paraco yo dije bueno si el doctor Petro me recibe en su grupo político es la forma que no me vuelvan a decir paramilitar".

El exsenador estuvo en los municipios del área metropolitana donde se reunió con simpatizantes del Centro Democrático.