Inconvenientes en algunos colegios al inicio de clases presenciales

El SUTEV ha continuado recorrido en las instituciones educativas oficiales en Cali y el Valle del Cauca encontrando no solo la falta de transporte, sino que muchas no tienen personal suficiente de aseo y otras instituciones no han completado su infraestructura afectando la dinámica de las clases.

Luis Fernando Jaramillo, directivo departamental del SUTEV, dice por ejemplo que en la sede principal de la Institución Educativa La Merced hay una construcción pendiente hace 6 años, ya han pasado dos operadores y ahora uno nuevo prometió que junio será entregado “esto están generando problemas para impartir las clases porque hay pocos salones en funcionamiento, lo que está generando que se tenga más de 50 estudiantes por aula y algunos están estudiando en los pasillos, también los laboratorios están siendo usados como salones”.

Sin suficiente personal de aseo, sin sala de profesores, salones improvisados y con más de 50 estudiantes por aula regresaron a la presencialidad en la I.E La Merced. ¿Estás son las garantías de las que habla el gobierno? @VictoriaBxE @darwinlenis @Educacion_Cali @fecode pic.twitter.com/urCfP2HcWG — sutevalle (@Sutev_Valle) February 1, 2022

Igualmente hay deficiencia en el personal de aseo y hay una invasión de termitas que están devorando el archivo de la institución, y aunque se ha solicitado intervención de las secretarías de Salud, Educación y Dagma, ellos afirman que la fumigación debe hacerse con recursos propios, pero la institución no tiene todavía los recursos y menos para estos objetivos, afirmó Jaramillo.

Por otro lado, en la Institución Educativa Cendoe, sede de La Merced, hay parte de la infraestructura sin terminar, hay hacinamiento y no hay suficientes grifos; en la sede San Vicente no hay termitas, pero sí caracoles africanos; En la Institución Educativa Cristóbal Colón en la sede Bienestar Social hay una construcción abandonada, lo que ha hecho que los padres retiren los niños; en la Institución Educativa Boyacá en la sede La Independencia parte de la infraestructura fue sellada por riesgo y los estudiantes de bachillerato ahora tienen horarios especiales.

Más de 16 meses lleva sellada la sede la Independencia de la I.E Boyacá de la ciudad de Cali, por el peligro inminente que representa para la salud y la vida de la comunidad educativa. #AsíNoEsMinistra @VictoriaBxE @Mineducacion @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/LMHWUK23QX — sutevalle (@Sutev_Valle) January 19, 2022

Se ha identificado falta de personal de aseo en Jamundí, El Cerrito, en Restrepo. Y se ha notado que en las escuelas de más escasos recursos están llegando los niños sin tapaboca y la institución se las debe suministra, pero no se sabe hasta cuándo podrán hacerlo. La presencialidad al 100% no arrancó con todas las garantías en todas las instituciones, reafirmó Luis Fernando Jaramillo.