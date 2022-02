En Manizales asignan subsidio de vivienda urbana a 111 familias damnificada

En Manizales les fue asignado a 111 familias, el subsidio de vivienda urbana del cual habías salido favorecidos tras quedar damnificados por la temporada de lluvias del año 2017, ahora son propietarios de uno de los 251 apartamentos construidos en el barrio San Sebastián, esto con un auxilio que ampara el 100%del valor de la propiedad.

“Una alegría muy grande, ya que tengo la oportunidad de tener mi apartamentico, una casa digna para mi esposa y para mi hijo. Las palabras que yo tengo, es en agradecimiento al señor alcalde que con tanto esfuerzo y con tanta lucha hizo posible que yo tuviera esto en mis manos; porque yo toda mi vida he vivido en una ladera y gracias al señor Dios todo poderoso, me mandó un angelito para que me diera este regalo tan hermoso”, José Vicente Nieto, beneficiario subsidio de vivienda.

"Estábamos esperando esto desde hace cuatro años, muy contentos y agradecidos con el señor alcalde por estas labores que hace tan hermosas para con la comunidad”, José Vicente Nieto, beneficiario subsidio de vivienda.

A la fecha, indican desde la Unidad de Vivienda de la Alcaldía de Manizales, ya se han otorgado los títulos de propiedad a 243 familias, 132 de estas los recibieron el pasado mes de noviembre.

Informan además que, la obra civil del proyecto avanza en un 88%, continuando con la construcción de la última torre de apartamentos y las obras de urbanismo, misma que ha contado con mano de obra local, como parte del proceso de reactivación de la ciudad, y que esperan entregar en abril próximo.

