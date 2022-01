Trabajadores de Tisa continuarán en sus puestos

El abogado de los trabajadores de Metrolínea, Juan Carlos Estrada, señaló que en una misiva expedida por la gerente de Tisa, Janeth Bibiana Herrera, les notificó a 78 mujeres cabeza de familia, que trabajan desde hace más de diez años laboran con la entidad, que el contrato con la Sociedad se mantendrá hasta que el Ministerio de Trabajo de su concepto del despido colectivo, para dar cumplimiento de lo señalado en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990.

Como se recordará, la sociedad Tisa, dejará de ser el recaudador del dinero que entre por concepto de venta de los pasajes de Metrolínea a partir del primero de febrero.

Explica que la carta advierte que hasta tanto una autoridad administrativa no autorice el despido, Transporte Inteligente S.A. en reorganización mantendrá vigente el contrato de trabajo que las vincula a Tisa y cancelará las obligaciones derivadas del mismo.

Señala Tisa que “Por lo anterior y dado que el vínculo contractual de trabajo se mantiene y que todas las labores que realizaban los trabajadores de TISA serán asumidas por Metrolínea S.A. desde el primero de febrero: Ustedes deberán a partir del día primero (1) de febrero de 2022 hacer presencia en las instalaciones de TISA en los horarios de 07:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 07:00 a.m. a 10:00 a.m. con su respectivo uniforme y carné”.

Según el abogado Juan Carlos Estrada, Transportes Inteligente manifestó que mantendrá el contrato con sus trabajadores hasta que la autoridad laboral en el país autorice el despido colectivo cuya solicitud fue presentada al Ministerio de Trabajo, territorial Santander, el día 24 de enero del 2022.