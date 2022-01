“Me despidieron por decir que el decano de derecho de la UdeM es misógino”

La profesora de derecho Stephanie Rendón Zapata, que laboraba en la Universidad de Medellín como docente de tiempo completo, denunció que fue despedida del centro educativo por quejarse del trato del decano de la facultad de derecho al que cataloga como misógino.

La docente aseguró que fue despedida el día lunes 24 de enero en la tarde sin una aparente justa causa, además, dijo que solo le indicaron que se trató de una reestructuración interna, respuesta que no la dejó convencida. Cree que se trató una retaliación de la universidad luego de que el pasado jueves 20 de enero expusiera una incomodidad que involucra al directivo de la facultad de derecho y recalca que en la institución no hay garantías por lo que en cualquier momento los pueden despedir por expresar una inconformidad.

“Y eso se materializa en mi carta de despido al tercer día hábil de que eso pasó, entonces, ¿no habían más cartas de gente para despedir antes y después que yo? Luego esto no es un recorte administrativo, yo no tengo un contrato administrativo, por lo cual esto no tiene nada que ver con que mi perfil no sea administrativo. Pasó el jueves ese hecho que yo manifesté, yo dije, salió de mi boca la frase que el decano de la facultad de derecho es un misógino y dos días después tenía mi carta de despido sin justa causa”, relató.

Al consultarle sobre cuál es el comportamiento del directivo, la profesora que también hacía parte de un proyecto de investigación conocido como Grupo para el Fortalecimiento del Liderazgo y la Participación de las Mujeres en la Universidad de Medellín, recalcó.

“Él sabe cuáles son esas actitudes, él es un penalista y muy hábil con eso, él no va hacer eso por escrito, son esas conductas reiteradas, son esas cosas que pasan en su oficina, son esos tratos que tiene a los gritos que hacen que yo vea que es un irrespeto sistemático a todas las mujeres”.

También aseguró que después de lo que ocurrió con ella los ex compañeros están llenos de temor y creen que no pueden exponer lo que piensan, porque podrían correr la misma suerte.

Finalmente aseguró que hace la denuncia con el fin de que se reevalúe la decisión y como ya ocurrió con una colega en la misma institución sea reintegrada al cargo en el que recalca hizo un buen trabajo y se siente feliz.

Respuesta de la UdeM

Caracol Radio se comunicó con la universidad y solicitó un pronunciamiento sobre esta denuncia de la profesora y respondieron que por el momento no habrá ninguno, pero si detallaron que se trató de una decisión con motivo de una restructuración administrativa interna y que por ello se decide prescindir de algunos profesores, entre ellos, la docente Stephanie Rendón.

En cuanto a la denuncia del presunto caso de Misoginia que detalla la docente, la universidad está adelantando las indagaciones pertinentes para aclarar la situación, además, hicieron énfasis en que respetan las diversidades políticas, religiosas y sexuales de toda la comunidad educativa.