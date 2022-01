En Sonsón asesinaron a dos hermanos, uno era menor de edad

A las 7 de la noche del martes fueron asesinados dos hermanos en el sector el Morro del barrio La Calzada del municipio de Sonsón. Las víctimas fueron identificadas como Felipe García Montoya de 27 años y su hermano Ferney García Montoya de 17 años.

Con este doble homicidio ya son 6 muertes violentas en menos de cuatro días. Esta situación tiene bastante preocupadas a las autoridades, especialmente de las locales, por lo que el alcalde de Sonsón Edwin Andrés Montes Henao, tomó una serie de medidas, entre ellas, decretar la prohibición de circulación de motos con parrillero en la localidad a partir del jueves.

“Esta es una medida que se toma principalmente porque los homicidios se han dado siempre en motos y con dos pasajeros, entonces esperamos que empiece a regir el decreto el día jueves”, señaló el mandatario.

El alcalde Montes también aseguró que incentivará la denuncia de la comunidad para capturar a los responsables de los seis asesinatos cometidos en los últimos días, por ello aumentó la cantidad de dinero ofrecido como recompensa.

“Aumentamos la bolsa para recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes den información que nos permita dar con el paradero de los autores materiales de los homicidios que se han venido reportando en el municipio”, agregó.

Además, se quejó por el poco número de uniformados que hay en el municipio y que no permiten adelantar operativos certeros contra la criminalidad, específicamente combatir las plazas de vicio que es el detonante de la racha violenta en Sonsón.

“Aquí no podemos caer en que cada que hay homicidios se hace consejo de seguridad y se hablan unas cosas pero no se cumple, aquí la exigencia es que se cumpla con los compromisos que se hacen en estos consejos de seguridad, por ejemplo en anterior, reconozco se fortaleció SIJIN y SIPOL e inteligencia, es importante, pero no se ha fortalecido suficientemente el pie de fuerza, sobre todo desde la policía”.

Finalmente el mandatario rechazó la racha violenta y lamentó los seis homicidios cometidos en los últimos cuatro días, aunque aseguró que varias víctimas tenían antecedentes penales, aunque no se justifican los asesinatos, recalcó