Responsabilizan a autoridades ocupación del Espacio Público en Cartagena

En mesa de trabajo convocada por Ausberto Coneo, Gerente de espacio Público, la Personería hizo un llamado enérgico a la Policía Nacional y a los funcionarios del distrito de Cartagena, para que una vez detectada la invasión durante las 48 horas siguientes se movilicen distrito policía al lugar de los hechos y recuperen el espacio público, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016, que establece:

“Artículo 81. Acción preventiva por perturbación. Cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o inicie la perturbación de bienes inmuebles sean estos de uso público o privado ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los responsables de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocupación”.

"Los funcionarios de la alcaldía no pueden ejercer autoridad sin la ayuda de la policía y estos no pueden recuperar el espacio público sin la ayuda de los funcionarios del Distrito. No pueden seguir evadiendo responsabilidades, mientras Cartagena se hunde cada día más en el desorden urbanístico con el que está creciendo a causa de las invasiones, las cuales, con la generación de residuos de diferente naturaleza, afectan nuestros cuerpos de agua. Hoy las invasiones aledañas al viaducto ya desforestaron todo el manglar, todos los días aparece una nueva casa ante los ojos de todos los policías que no advierten al Distrito de estos casos para que se generen los operativos dentro de las 48 horas siguientes" dijo la funcionaria.

Por esa razón, la Personería Distrital hizo que se comprometieran a trabajar integrados, el Distrito aportará a los brigadistas para hacer las demoliciones que se tengan que hacer acompañando a la Policía, y ésta cumplirá con hacer la vigilancia de los sitios recuperados, para evitar nuevos eventos de ocupación ilegal.

La Personería estará vigilante, de que cada uno de los comprometidos cumplan con lo establecido para tal fin.