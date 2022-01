Grupos armados en Catatumbo instalaron pancartas imponiendo medidas

Completamente atemorizados se encuentran los habitantes en la región del Catatumbo en Norte de Santander, debido a las restricciones que han sido impuestas por los grupos armados para la libre circulación en esta zona del oriente del país.

Mediante pancartas que fueron instaladas en varios sectores incluyendo puentes vehiculares, la disidencia del frente 33 de las Farc ha limitado la movilidad por las principales vías que comunican a esta región.

En el escrito que esta con los logos de este grupo armado se especifica que “por medidas de seguridad para el pueblo se toman las siguientes medidas a partir de la fecha: no queremos ver carros con vidrios oscuros arriba, no queremos motorizados encascados o cubriéndose el rostro, y no respondemos con aquellos que no acaten las normas (plomo)”.

Lea además: Autoridades adoptan medidas de seguridad para elecciones de JAC en Cúcuta

Esta situación se presenta después del hostigamiento que se realizó a la estación de policía del municipio de Tibú, en donde los uniformados lograron repeler este ataque.

Por ahora las pancartas no han sido retiradas por las autoridades.