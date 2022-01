Pedirle al gobierno que arme a los camioneros es un desatino: ACC

Este fin de semana se conoció que un grupo de transportadores le había solicitado al Ministro de la Defensa Diego Molano, autorización para armarse y defenderse ante la inseguridad en las vías del departamento y el país, cuya propuesta fue calificada por el presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros ACC, Alfonso Medrano, como un desatino y que por el contrario debería ser el gobierno nacional el que garantice la seguridad de los camioneros en las vías.

El agremiado indicó que las únicas personas que deben estar armadas en el país son los integrantes de la fuerza pública y por ello rechaza contundentemente la propuesta que a su juicio se hizo de manera unipersonal y no se consultó a las demás agremiaciones y recalcó que los transportadores son personas pacíficas y no deben involucrarse con armas de fuego.

Lea también:

“Quien lo hizo no representa a todo el gremio camionero, entonces, no puede hablar por todos los camioneros y a mí se me hace un desatino ir a pedirle al ministro que nos arme cuando el país está lleno de violencia, en este país no necesitamos más arma”, agregó.

El agremiado también indicó que la propuesta tiene fines políticos por la contienda electoral que se avecina para el Congreso de la República y que por ello el ministro Molano no debería analizar la opción de armar a los conductores.

“Eso es un tema político porque quien lo lanzó, entiendo se lanzó para pretender a un escaño del Congreso de la República y ojalá lo logre, ese es el ánimo de cada uno y tenemos nuestros derechos y no con ideas de violencia, de destrucción”, recalcó el señor Medrano.

Finalmente reiteró la solicitud de reforzar la seguridad en las carreteras, zonas de embarque y descarga, además de las entradas y salidas de las grandes ciudades con integrantes de policía, ejército y la Armada Nacional.