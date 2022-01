"Colegios no están en condiciones de recibir a estudiantes": Sindimaestros

Cerca del ingreso a clases con aforo del 100% de estudiantes en las aulas, el presidente del sindicato de maestros de Boyacá, José Raúl Quintero aseguró que las instituciones educativas no están preparadas para tomar la medida decretada por el Ministerio de Educación.

“En el departamento más del 85% de las instituciones, no todas con las mismas características, no están cumpliendo o no están en condiciones para recibir a nuestros estudiantes, un ejemplo muy claro es la problemática del suministro de agua en los colegios, es de alta la preocupación; seguimos ratificando la irresponsabilidad del Gobierno Nacional en medio del incremento de contagios de COVID-19”, dijo José Raúl Quintero.

Asimismo, Quintero hizo un llamado al Ministerio de Salud para que se priorice a los docentes en la aplicación de la vacuna contra COVID-19, teniendo en cuenta que faltan maestros por recibir primera y segunda dosis, así como refuerzos del biológico.

“Estamos en disposición de cumplir con pedagogía en cada una de las aulas, sin embargo, tuvimos una reunión en nuestra IPS Medisalud y lo que nos manifestaron es que hasta el momento no hay biológicos para la inmunización”, expresó Quintero.