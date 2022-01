Familias de niños víctimas del presunto abuso en Buen Comienzo harán un plantón

Han pasado seis meses desde que se conocieron las 14 denuncias de abuso sexual en el jardín Pequeños Exploradores B de Santa Cruz, y desde la perspectiva del vocero de las familias víctimas, Santiago Suárez, hay dos temas que les inquietan.

El primero es el acompañamiento a las familias y sus hijos. Según el ciudadano algunos manifiestan no sentirse acompañados por Buen Comienzo. La entidad señala que sí les han dado una atención psicopedagógica y nutricional a los niños, pero no subsidios económicos que es al parecer lo que piden las familias, pues la atención si es una responsabilidad, pero las compensaciones económicas ya no son competencia de Buen Comienzo.

“Uno de los motivos para hacer el plantón es que el alcalde de Medellín y la primera gestora, han dicho que le van a hacer un acompañamiento a las familias, pero esto nunca se ha dado. Lo que manifiestan las familias es que hay mucha rectivimización”, señaló el vocero.

Lea también:

Por otra parte, acorde a la información del vocero, las familias manifiestan estar descontentas con el proceso judicial, pues a la fecha no se conoce una medida en contra de alias “Manolo”, y al parecer los abogados defensores han querido dilatar el proceso. Es lo que manifiesta Santiago Suárez.

“La justicia colombiana ha dilatado el proceso. Hoy había una audiencia en contra de alias “Manolo”, pero su defensa solicitó al juez del caso que aplazara la audiencia para marzo. Por eso las familias decidieron convocar a un plantón, porque llevan más de seis meses esperando una respuesta”, añadió el ciudadano.

En Caracol Radio nos comunicamos con Buen Comienzo, quienes señalaron que sí les han dado el acompañamiento pertinente a las familias.

Por su parte el ciudadano Santiago Suárez adelantará una denuncia en contra de la entidad Comulsap, operador del jardín que contrató a alias “Manolo”, cuyo contrato fue cancelado por Buen Comienzo.