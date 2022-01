"Zona rural de Norte de Santander sin autoridades": defensores de derechos

Defensores de derechos humanos catalogan como un fracaso de los gobiernos tanto locales como nacionales, la situación que en materia de seguridad y otros aspectos que viven los habitantes de la zona rural.

El reclutamiento de menores, amenazas, desplazamiento y asesinatos entre otros aspectos a los que son expuestos las familias en los corregimientos y veredas, de Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario, reflejan la desidia de la parte estatal.

Según Wilfredo Cañizares director fundación progresar. “Hay territorios vedados para la fuerza pública, no solamente en San Faustino y en Juan frío, en Palmarito, Banco de arena, La Silla, Vigilancia, Palmarito, Puerto Villamizar, esas zonas son territorios donde la fuerza pública no va, donde el estado tampoco, donde la fiscalía no hace presencia, dónde la policía está pero convive con el crimen y la ilegalidad.”

Además agregó, “Aquí tenemos un estado fallido, hay unas autoridades que les ha quedado grande gobernar, lo que tenemos es el fracaso de una política local y departamental y un gobierno nacional, que no tiene ningún interés en solucionar los graves problemas de violencia que están viviendo, tanto en la ciudad como en la zona rural y algunas otras zonas del departamento”, puntualizó cañizares.

Pese a esto aún se espera una respuesta y presencia del estado en inversión y programas para la población civil.