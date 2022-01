Las versiones del alza de $100 pesos en la tarifa de taxis

La mancha amarilla está denunciando que para su gremio no hubo alza de $100 pesos para la tarifa mínima, como lo anunció el Área metropolitana de Bucaramanga en una resolución.

Carmelo Guerrero, quien es un líder taxista, explicó que, desde este año se estará comenzando a contar el taxímetro, a partir la unidad 40, y el banderazo en años anteriores, arrancaba en 42.



Siendo así, a los conductores les tocaría recorrer 120 metros más para poder cobrar los $100 pesos y esto no generaría el alza real.

"Toca andar 120 metros más de los que andábamos en el 2021, para poder cobrar la carrera mínima de 5.700. es decir, esa carrera mínima no subió, no tuvo aumento, porque quitaron dos unidades para poder subir $100 pesos, y eso no es válido", agregó.

Por su parte, Fabián Fontecha, subdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga, indicó que la confusión de si hay aumento o no en la tarifa de los taxistas vendría principalmente de los talleres de calibración ,

Explicó que, desde el 2018 el taxímetro ha sido a partir del número 42 y esto ha generado confusiones, ya que, quién calibró, colocó el banderazo a partir de la unidad 42 .

A raíz de esta confusión, a las 8 de la mañana de este 6 de enero, se tendrá una reunión con los diferentes talleres de calibración para despejar dudas y aclarar que en la mínima de los taxistas si hay un aumento de100 pesos.